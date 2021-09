San Marino dice sì all’aborto, il referendum passa con maggioranza schiacciante (Di lunedì 27 settembre 2021) Vince il sì al referendum sulla legalizzazione dell’aborto a San Marino. Secondo la tv locale Rtv, con 35 seggi scrutinati su un totale di 37, i sì arrivano al 77.31%, contro il 22,69% che si è espresso contro. Un risultato storico accolto con un barlume di soddisfazione per uno stato che comunque ha visto in questi anni eseguire la pratica in Italia, in ospedali a 10 km dai confini di San Marino. Si tratta di una vittoria schiacciante, testimonianza di quanto si parli di un tema su cui non esiste dibattito. Nonostante la prevedibile ostilità della chiesa. Il referendum di iniziativa popolare, che ha visto in prima linea l’Unione donne sammarinesi (Uds), segna quindi un momento importante di un percorso iniziato nel 2003 con la prima proposta di legge in questo senso da parte della parlamentare di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Vince il sì alsulla legalizzazione dell’aborto a San. Secondo la tv locale Rtv, con 35 seggi scrutinati su un totale di 37, i sì arrivano al 77.31%, contro il 22,69% che si è espresso contro. Un risultato storico accolto con un barlume di soddisfazione per uno stato che comunque ha visto in questi anni eseguire la pratica in Italia, in ospedali a 10 km dai confini di San. Si tratta di una vittoria, testimonianza di quanto si parli di un tema su cui non esiste dibattito. Nonostante la prevedibile ostilità della chiesa. Ildi iniziativa popolare, che ha visto in prima linea l’Unione donne sammarinesi (Uds), segna quindi un momento importante di un percorso iniziato nel 2003 con la prima proposta di legge in questo senso da parte della parlamentare di ...

you_trend : ?? #BREAKING San Marino, vince il Sì al referendum per la legalizzazione dell'aborto. Con 26 sezioni scrutinate su 37, il Sì è al 77% - repubblica : Aborto, San Marino legalizza con un referendum l'interruzione di gravidanza: schiacciante vittoria dei Si' - fattoquotidiano : San Marino alle urne per il referendum sull’aborto. I promotori: “Giorno storico. Ci proviamo da 18 anni, ma la Chi… - globalistIT : - ringetto65 : RT @spighissimo: Mi sono sempre chiesto perché non invadiamo San Marino...poi mi ricordo del viavai di evasori che passano il 'confine' -