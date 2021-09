San Marino dice sì alla legalizzazione dell' aborto

(Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - I cittadini di Sanhanno approvato la. Al referendum hanno trionfato i sì con il 77,28% dei voti rispetto al 22,72% del no. La giornata referendaria in cui i cittadini sammarinesi sono stati chiamati a decidere sul referendum propositivo dedicato all'interruzione volontaria di gravidanza si è chiusa alle ore 20. I votanti totali sono stati 14.558. Il voto interno si è attestato sul 60,30% per un totale di 13.850 voti. Gli elettori esteri sono stati invece 708. I residentia minuscola repubblica, dforte tradizione cattolica, si sono espressi così a larga maggioranza per consentire l'interruzione di gravidanza entro le dodici settimane e, in caso di malformazioni del feto o rischi per la vitaa gestante, anche oltre ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING San Marino, vince il Sì al referendum per la legalizzazione dell'aborto. Con 26 sezioni scrutinate su 37, il Sì è al 77% - repubblica : Aborto, San Marino legalizza con un referendum l'interruzione di gravidanza: schiacciante vittoria dei Si' - fattoquotidiano : San Marino alle urne per il referendum sull’aborto. I promotori: “Giorno storico. Ci proviamo da 18 anni, ma la Chi… - OziosaMarti : RT @glsiviero: A San Marino ha stravinto il sì! Aborto legale! @nonunadimeno - AlauniraSilver : RT @glsiviero: A San Marino ha stravinto il sì! Aborto legale! @nonunadimeno -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino

Sono stati chiusi alle 20 di ieri (si erano aperti alle 7 di ieri mattina) i seggi per il referendum sull'aborto ae il sì sarebbe in vantaggio in tutte le circoscrizioni, con un totale del 77% delle preferenze (mentre scriviamo sono le 01:00 del 27 settembre). Il dato, anch'esso parziale, dell'...Ieri è stato il giorno del referendum sull'aborto a, il risultato annunciato alla TV di Stato , è stato chiarissimo: il 59% dei cittadini che vivono a, non ha partecipato al voto; il SI alla depenalizzazione e liberalizzazione ...AGI - I cittadini di San Marino hanno approvato la legalizzazione dell'aborto. Al referendum hanno trionfato i sì con il 77,28% dei voti rispetto al 22,72% del no. La giornata referendaria in cui i ci ...I primi risultati del referendum a San Marino sulla depenalizzazione dell’aborto danno il sì in vantaggio in tutte le circoscrizioni , con uno scarto complessivo di un centinaio di voti, ed una afflue ...