Saman | mercoledì si decide sullo zio Il fratello accusa un cugino | «Ha detto | ‘Ho il motorino | getto il corpo a pezzi nel fiume’»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 settembre 2021) Danish Hasnain, lo zio di, la ragazza sparita nel nulla da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile scorso, resta in carcere in attesa di essere estradato in Italia. Al momento non può essere interrogato né dagli inquirenti francesi né da quelli italiani.sirà sulla sua sorte, ha fatto sapere oggi all’Ansa il commissario Michel Faury, capo della brigata criminale della polizia di Parigi. Danish Hasnain – ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio – è stato fermato in Francia la scorsa settimana su mandato d’arresto europeo partito proprio dall’Italia. Nessuno sa quando verrà estradato ma è probabile che i tempi non siano poi così lunghi. Gli inquirenti francesi sono riusciti a risalire a lui grazie alla collaborazione con le autorità italiane che, comunicando i dati del suo computer e l’indirizzo IP usato per ...