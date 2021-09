Saman, il fratello accusa un altro cugino: avrebbe preso parte alla fatale riunione di famiglia (Di lunedì 27 settembre 2021) Emergono nuovi dettagli sul caso di Saman Abbas, la 18enne scomparsa lo scorso 30 aprile da Novellara, e presumibilmente uccisa per volere della famiglia dopo aver rifiuta un matrimonio combinato. Al momento ad essere indagati sono diversi mebri della famiglia, lo zio Danish Hasnain, recentemente arrestato in Francia, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Ricercati invece i genitori di Saman, con mandato d’arresto internazionale, Shabbar Abbas e Nazia Shasheen. È delle ultime ore l’ultimo aggiornamento, il fratello 16enne di Saman avrebbe riferito che a partecipare all’omicidio della 18enne avrebbero preso parte altri parenti, soprattutto un cugino. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Emergono nuovi dettagli sul caso diAbbas, la 18enne scomparsa lo scorso 30 aprile da Novellara, e presumibilmente uccisa per volere delladopo aver rifiuta un matrimonio combinato. Al momento ad essere indagati sono diversi mebri della, lo zio Danish Hasnain, recentemente arrestato in Francia, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Ricercati invece i genitori di, con mandato d’arresto internazionale, Shabbar Abbas e Nazia Shasheen. È delle ultime ore l’ultimo aggiornamento, il16enne diriferito che acipare all’omicidio della 18enneroaltri parenti, soprattutto un. ...

