Salvini pubblica una foto con Morisi su Facebook. L’ex guru dei social del Capitano ora è indagato per droga. “Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita. In questa foto avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso. Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Sempre”. È quanto scrive in un post su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, riferendosi alla vicenda (leggi l’articolo) che vede coinvolto il suo ex capo della comunicazione Luca Morisi. Leggi anche: Morisi indagato per droga a Verona. L’ex capo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 settembre 2021) “Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, ehaa sepiù che ad, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita. In questaavevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso. Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Sempre”. È quanto scrive in un post suil leader della Lega, Matteo, riferendosi alla vicenda (leggi l’articolo) che vede coinvolto il suo ex capo della comunicazione. Leggi anche:pera Verona.capo ...

Advertising

RoninReporter : RT @AlessioViscardi: Luca #Morisi, il creatore della #Bestia social di #Salvini, è indagato per cessione di droga. Il Capitano andrà a cito… - AlessioViscardi : Luca #Morisi, il creatore della #Bestia social di #Salvini, è indagato per cessione di droga. Il Capitano andrà a c… - M_Siniscalchi : @CicRosina Io mi chiederei cconto a #Salvini, il (ex)ministro dell'interno, di stare di fianco ad un drogato e non… - andserret : @CicRosina Il giudizio morale sferzante è ineccepibile, mi spiace Di quello penale si occuperà la magistratura Nel… - SergioLimaPA : No, la gogna pubblica per Luca Morisi no. Perché non sono come Salvini. E vale sempre. -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini pubblica Piange il citofono ... il padrone della Bestia, Matteo Salvini, quella sorta di 'ministro del Temporale' che ci ha ...dar conto di tutta la disumanità greve e molesta con cui in questi anni ha avvelenato la vita pubblica? Da ...

Lega. Morisi indagato per presunta cessione droga. Salvini, hai fatto male a te stesso ma conta su me Matteo Salvini pubblica sulla sua pagina Facebook un post ed una foto insieme a Morisi. 'Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad ...

Calenda e Salvini, l’incrocio “ad alta tensione” a Porta Portese: “Il ragazzetto… Il Fatto Quotidiano Salvini salva Morisi: “Un amico che ha sbagliato, può contare su di me” Luca Morisi, noto per essere stato l'artefice della macchina comunicativa di Matteo Salvini dal 2013, dando vita a quella che nell'immaginario collettivo è nota ...

Piange il citofono Morisi, regista della "Bestia" di Salvini, inciampa in una brutta storia di droga. E la realtà più amara irrompe nel recinto della propaganda ...

... il padrone della Bestia, Matteo, quella sorta di 'ministro del Temporale' che ci ha ...dar conto di tutta la disumanità greve e molesta con cui in questi anni ha avvelenato la vita? Da ...Matteosulla sua pagina Facebook un post ed una foto insieme a Morisi. 'Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad ...Luca Morisi, noto per essere stato l'artefice della macchina comunicativa di Matteo Salvini dal 2013, dando vita a quella che nell'immaginario collettivo è nota ...Morisi, regista della "Bestia" di Salvini, inciampa in una brutta storia di droga. E la realtà più amara irrompe nel recinto della propaganda ...