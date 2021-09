Salvini | il Ppe e i guai tedeschi Parla l’ex premier slovacco Dzurinda

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Ma quali Russia e sovranismo. Se Matteovuole entrare nel Ppe sono ben altre le cose che deve dimostrare”. Mikulassorride, poi torna a concentrarsi su un rigatone che affoga nel sugo di spuntature. Siamo in un noto ristorante del centro di Roma. In una saletta, in fondo,primo ministro della Slovacchia, oggi prima linea del Partito popolare europeo (Ppe) e presidente del suo think tank ufficiale, il Martens Centre, è un fiume in piena. Circondato da un piccolo drappello di cronisti, risponde colpo su colpo. “Orban? Ha una fissa per il potere, non può farne a meno”. Putin? “Non tutti i russi sono come lui”. Tra i pochi turisti appoggiati a un muretto assolato, il volto dipassa inosservato. Media altezza, capelli grigi e pettinati, un baffo che ricorda vagamente Massimo D’Alema. Per ...