Salerno di Tutti aderisce al manifesto elettorale di tutela ambientale di Legambiente (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il programma elettorale scritto dagli uomini e dalle donne di Salerno di Tutti si apre riflettendo su come il cambiamento climatico in corso inciderà sul futuro anche prossimo della città di Salerno e di come la nostra comunità possa contribuire alla mitigazione di questi cambiamenti. Siamo convinti che senza porre la dovuta attenzione al cambiamento climatico sia impossibile costruire e mantenere nel tempo una buona qualità di vita per la comunità salernitana. Per tale motivo tutte 32 i candidati e le candidate alla carica di consigliere comunale di Salerno di Tutti insieme al nostro candidato sindaco Gianpaolo Lambiase abbiamo aderito senza indugio al manifesto elettorale di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il programmascritto dagli uomini e dalle donne didisi apre riflettendo su come il cambiamento climatico in corso inciderà sul futuro anche prossimo della città die di come la nostra comunità possa contribuire alla mitigazione di questi cambiamenti. Siamo convinti che senza porre la dovuta attenzione al cambiamento climatico sia impossibile costruire e mantenere nel tempo una buona qualità di vita per la comunità salernitana. Per tale motivo tutte 32 i candidati e le candidate alla carica di consigliere comunale didiinsieme al nostro candidato sindaco Gianpaolo Lambiase abbiamo aderito senza indugio aldi ...

