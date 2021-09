Salernitana-Genoa: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 27 settembre 2021) Sabato 2 ottobre alle ore 15, pressolo stadio Arechi, andrà in scena Salernitana-Genoa, match valido per la settima giornata del campionato italiano di Serie A. I granata cercano ancora la prima vittoria in campionato avendo raccolto 1 punto in 6 partite. I rossoblu, invece, sono reduci dallo spettacolare pareggio casalingo contro il Verona(3-3), che gli ha consentito di salire a quota 5 punti in classifica. Salernitana-Genoa: quali saranno le scelte dei tecnici? Il tecnico dei granata, Castori, potrebbe confermare il modulo visto contro il Sassuolo nel turno precedente(3-4-1-2): Belec in porta, in difesa Gyomber, Gagliolo e Strandberg. A centrocampo, Coulibaly M, Coulibaly R, Kastanos e Ranieri. In avanti, Ribery agirà dietro le spalle di Simy e Bonazzoli. Ballardini,invece, dovrebbe rispondere con il 3-5-2: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Sabato 2 ottobre alle ore 15, pressolo stadio Arechi, andrà in scena, match valido per la settima giornata del campionato italiano di Serie A. I granata cercano ancora la prima vittoria in campionato avendo raccolto 1 punto in 6 partite. I rossoblu, invece, sono reduci dallo spettacolare pareggio casalingo contro il Verona(3-3), che gli ha consentito di salire a quota 5 punti in classifica.: quali saranno le scelte dei tecnici? Il tecnico dei granata, Castori, potrebbe confermare il modulo visto contro il Sassuolo nel turno precedente(3-4-1-2): Belec in porta, in difesa Gyomber, Gagliolo e Strandberg. A centrocampo, Coulibaly M, Coulibaly R, Kastanos e Ranieri. In avanti, Ribery agirà dietro le spalle di Simy e Bonazzoli. Ballardini,invece, dovrebbe rispondere con il 3-5-2: ...

