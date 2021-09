Sace | parte dal Mezzogiorno ‘Destinazione Export’ | il primo roadshow regionale

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Al via il“Destinazione Export” promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e realizzato da Agenzia ICE,e SIMEST e, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Unioncamere. Si tratta di quattro tappe virtuali per approfondire gli strumenti e le misure di supporto all’export messi a disposizione dal Sistema Paese e riuniti in nel portale pubblico Export.gov.it, uno strumento unico nel panorama nazionale sviluppato su impulso del MAECI nel quadro delle strategie della Cabina di Regia per l’internazionalizzazione. Oggi la tappa Sud che ha previsto il coinvolgimento di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le quattro tappe, divise per aree regionali, saranno trasmesse in live streaming e avranno l’obiettivo ...