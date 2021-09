Sabaudia aderisce alla Rete Italiana Città Sane

(Di lunedì 27 settembre 2021)entra a far parte della– Oms: a decretarlo è il Consiglio comunale durante la seduta del 23 settembre. Lesono un movimento di Comuni presente in tutti i continenti e che solo in Europa comprende 1300in 30 paesi diversi, che lavorano l’una al fianco dell’altra sulle priorità proposte dall’Oms. In Italia il progetto ha preso avvio nel 1995 come movimento di Comuni, divenuto Associazione senza scopo di lucro nel 2001: ad oggi i Comuni che ne fanno parte sono più di 70. Aderiresignifica ampliare la visione e il raggio di azione di una comunità, confrontarsi con realtà diverse acquisendo e condividendo strumenti, idee, progetti e, ...

L'amministrazione comunale di Sabaudia aderisce al progetto promosso dal Ministero dell'Istruzione 'La scuola anche d'estate - un ponte per un nuovo inizio', sostenendo le iniziative avanzate dall'Istituto Cencelli per rafforzare ...

(Sabaudia, 24 Set 21) Il Parco Nazionale del Circeo aderisce all'iniziativa promossa dall'associazione Plastic Free Onlus, in collaborazione con GLS, per la pulizia di spiagge, pa ...