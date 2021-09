Rumor: Sony al lavoro su un gioco Marvel multiplayer per PS5? (Di lunedì 27 settembre 2021) Nelle scorse ore, è iniziato a diffondersi in rete un nuovo Rumor su un presunto gioco multiplayer per PS5 basato sull’universo Marvel che espanderebbe ancora di più la partnership fra la stessa e Sony Nel corso dell’ultimo PlayStation Showcase, le famigerate “bombe” sono state lanciate tutte alla fine e, di interessante, c’è da notare una semplice cosa. Se consideriamo le effettive “sorprese”, oltre al gameplay trailer di God of War Ragnarok ci siamo trovati di fronte a due esclusive Sony in stretta collaborazione con l’universo Marvel. L’azienda ha infatti mostrato un trailer di Spider-Man 2, più elaborato anche perché sicuramente è in una fase più avanzata di sviluppo, e un breve teaser di Wolverine, che è invece già stato confermato essere in ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 settembre 2021) Nelle scorse ore, è iniziato a diffondersi in rete un nuovosu un presuntoperbasato sull’universoche espanderebbe ancora di più la partnership fra la stessa eNel corso dell’ultimo PlayStation Showcase, le famigerate “bombe” sono state lanciate tutte alla fine e, di interessante, c’è da notare una semplice cosa. Se consideriamo le effettive “sorprese”, oltre al gameplay trailer di God of War Ragnarok ci siamo trovati di fronte a due esclusivein stretta collaborazione con l’universo. L’azienda ha infatti mostrato un trailer di Spider-Man 2, più elaborato anche perché sicuramente è in una fase più avanzata di sviluppo, e un breve teaser di Wolverine, che è invece già stato confermato essere in ...

