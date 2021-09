Round di investimento da 1 milione di euro per la digital company Endu (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Endu, digital company leader nel mondo dello sport di Endurance, ha concluso un Round di investimento con il Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital Sgr, per un importo di 1 milione di euro in matching con alcuni Business Angels. L’obiettivo del progetto è quello di sostenere la crescita del primo player digitale nel mondo degli sport Endurance quali running, cycling, triathlon, nuoto e sci.Il Fondo Rilancio Startup è il fondo da 200 milioni di euro sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di sostenere e supportare lo sviluppo di progetti e di attività di startup e di PMI innovative italiane, con l’obiettivo di dare un forte impulso all’ecosistema ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) –leader nel mondo dello sport dirance, ha concluso undicon il Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital Sgr, per un importo di 1diin matching con alcuni Business Angels. L’obiettivo del progetto è quello di sostenere la crescita del primo playere nel mondo degli sportrance quali running, cycling, triathlon, nuoto e sci.Il Fondo Rilancio Startup è il fondo da 200 milioni disottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di sostenere e supportare lo sviluppo di progetti e di attività di startup e di PMI innovative italiane, con l’obiettivo di dare un forte impulso all’ecosistema ...

