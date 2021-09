Rosetta De Stasio incontra il ministro Garavaglia: “Turismo fonte di crescita per Benevento” (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De Stasio, candidato Sindaco Coalizione Centrodestra a Benevento, relativa all’incontro con il ministro del Turismo, l’onorevole Massimo Garavaglia. “Ieri pomeriggio, in occasione della visita privata del ministro del Turismo On. Garavaglia a Pietrelcina, dove è andato anche quale promotore e primo firmatario della Legge Speciale per Pietrelcina, ho avuto il piacere di incontrarlo prima dell’impegno formale. Un incontro proficuo nell’ottica del programma elettorale che vede nel Turismo la prima fonte di crescita e di sviluppo per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma diDe, candidato Sindaco Coalizione Centrodestra a, relativa all’incontro con ildel, l’onorevole Massimo. “Ieri pomeriggio, in occasione della visita privata deldelOn.a Pietrelcina, dove è andato anche quale promotore e primo firmatario della Legge Speciale per Pietrelcina, ho avuto il piacere dirlo prima dell’impegno formale. Un incontro proficuo nell’ottica del programma elettorale che vede nella primadie di sviluppo per ...

Advertising

anteprima24 : ** Rosetta De Stasio incontra il ministro Garavaglia: 'Turismo fonte di crescita per ##Benevento' **… - _GrantValentino : A Benevento con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia per sostenere il nostro candidato sindaco Rosetta De Sta… - TV7Benevento : IL SOTTOSEGRETARIO MOLTENI A BENEVENTO PER SOSTENERE LA CANDIDATURA DI ROSETTA DE STASIO... - TV7Benevento : ROSETTA DE STASIO (Candidato Sindaco Centrodestra) : ' ARGINIAMO la DERIVA VIOLENTA della CITTA’ '... - anteprima24 : ** Rosetta De Stasio: 'Arginiamo la deriva violenta della città' ** -