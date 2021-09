Roma, Zaniolo rischia la multa dopo il gesto a fine derby (Di lunedì 27 settembre 2021) Protagonista dentro e fuori dal campo. E’ la benedizione e la condanna di Nicolò Zaniolo, prendere o lasciare. Per ora ci si deve accontentare del pacchetto completo. Il talento della Roma, uno dei migliori in campo nel derby perso dai giallorossi, è finito nel mirino dei tifosi della Lazio. E forse del giudice sportivo. Il calciatore classe 1999 non si è trattenuto all’uscita dal campo: rivolto ai tifosi biancocelesti ha portato le mani sulle parti intime a mo’ di provocazione. Un gesto censurabile che ha fatto in fretta il giro del web. Anna Falchi, infaticabile tifosi laziale, ha ripreso tutto e pubblicato su Instagram. Da lì le immagini erano un po’ ovunque. Poco prima lo stesso Zaniolo, dopo essere stato sostituito, aveva preso a calci la panchina. Niente di speciale: immagini ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) Protagonista dentro e fuori dal campo. E’ la benedizione e la condanna di Nicolò, prendere o lasciare. Per ora ci si deve accontentare del pacchetto completo. Il talento della, uno dei migliori in campo nelperso dai giallorossi, è finito nel mirino dei tifosi della Lazio. E forse del giudice sportivo. Il calciatore classe 1999 non si è trattenuto all’uscita dal campo: rivolto ai tifosi biancocelesti ha portato le mani sulle parti intime a mo’ di provocazione. Uncensurabile che ha fatto in fretta il giro del web. Anna Falchi, infaticabile tifosi laziale, ha ripreso tutto e pubblicato su Instagram. Da lì le immagini erano un po’ ovunque. Poco prima lo stessoessere stato sostituito, aveva preso a calci la panchina. Niente di speciale: immagini ...

Advertising

angelomangiante : #Ufficiale Formazione Roma. 4-2-3-1 Rui Patricio ----- Karsdorp Mancini Ibanez Calafiori ------ Veretout… - gilnar76 : Guida, le parole a El Shaarawy: “Zaniolo era in fuorigioco, e poi non era proprio fallo” (VIDEO) #Asroma #Forzaroma… - guardandorione : RT @AlessioBuzzanca: Dunque: - Rui Patricio andava espulso per condotta violenta - Sul gol di Pedro il rigore di Zaniolo non c’è e comunque… - claudiodemarte_ : RT @AlessioBuzzanca: Dunque: - Rui Patricio andava espulso per condotta violenta - Sul gol di Pedro il rigore di Zaniolo non c’è e comunque… - Centurione14 : @Traglius @RobyGuarino @RInfascelli Paragonare il presunto fallo di Kolarov su Suso a quello di ieri su Zaniolo è d… -