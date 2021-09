Roma vs Lazio, per i biancocelesti attacco da incorniciare (Di lunedì 27 settembre 2021) Era dalla stagione 1992/93 che la Lazio non segnava almeno 15 gol nelle prime 6 partite di campionato. José Mourinho é il primo allenatore della Roma a perdere il suo primo derby di Serie A sulla panchina giallorossa da Luis Enrique nel 2011. La Lazio ha vinto tre degli ultimi derby di Serie A contro la Roma, segnando tre gol in ognuna di queste vittorie (2N, 1P). Pedro diventa il terzo giocatore nella storia a segnare in un derby tra Roma e Lazio in Serie A con entrambe le maglie, dopo Arne Selmonsson e Aleksandar Kolarov. Questa é solo la seconda volta in Serie A in cui Ciro Immobile fornisce piú di un assist nello stesso match (la precedente contro il Benevento, 3 assist, nell’ottobre 2017). La Lazio ha subito almeno un gol in ognuna delle prime sei partite di un ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Era dalla stagione 1992/93 che lanon segnava almeno 15 gol nelle prime 6 partite di campionato. José Mourinho é il primo allenatore dellaa perdere il suo primo derby di Serie A sulla panchina giallorossa da Luis Enrique nel 2011. Laha vinto tre degli ultimi derby di Serie A contro la, segnando tre gol in ognuna di queste vittorie (2N, 1P). Pedro diventa il terzo giocatore nella storia a segnare in un derby train Serie A con entrambe le maglie, dopo Arne Selmonsson e Aleksandar Kolarov. Questa é solo la seconda volta in Serie A in cui Ciro Immobile fornisce piú di un assist nello stesso match (la precedente contro il Benevento, 3 assist, nell’ottobre 2017). Laha subito almeno un gol in ognuna delle prime sei partite di un ...

