Roma, treno investe una persona sui binari tra Casilina e Capannelle: circolazione ferroviaria sospesa

Una persona è stata investita nella serata di oggi, 27 settembre, alle ore 20:56 sulla linea Roma-Napoli, nel tratto tra Capannelle e Ciampino, poche centinaia di metri di distanza dalla stazione Capannelle. Al momento non si conoscono le condizioni della persona, anche se si teme il peggio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la polizia ferroviaria e l'autorità giudiziaria. Treni Roma – Napoli via Cassino e Roma – Albano/ Velletri/ Frascati: traffico rallentato dalle ore 21:30 per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria Il traffico è ora rallentato in direzione Roma e permane sospeso in direzione Cassino, Albano, Velletri e Frascati. Maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio in direzione ...

