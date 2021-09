Roma, Rui Patricio: “Un risultato negativo non ci toglie ambizione, restiamo uniti” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Uno dei modi per affrontare i risultati negativi è avere una mentalità vincente, non lasciare che un risultato negativo ci tolga l’ambizione“. Così Rui Patricio sul proprio profilo Instagram commenta la sconfitta nel derby contro la Lazio per 3-2. Il portiere portoghese della Roma continua: “Il nostro obiettivo è lavorare sodo, restare sempre uniti e credere di poter vincere ogni partita! Siamo quello che pensiamo”. E per i giallorossi arriva subito una possibilità di riscatto, in quanto gli uomini di Mourinho sono attesi dalla trasferta in Ucraina per giocare contro lo Zorya nella sfida valida per la seconda giornata di Conference League. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Uno dei modi per affrontare i risultati negativi è avere una mentalità vincente, non lasciare che unci tolga l’“. Così Ruisul proprio profilo Instagram commenta la sconfitta nel derby contro la Lazio per 3-2. Il portiere portoghese dellacontinua: “Il nostro obiettivo è lavorare sodo, restare sempree credere di poter vincere ogni partita! Siamo quello che pensiamo”. E per i giallorossi arriva subito una possibilità di riscatto, in quanto gli uomini di Mourinho sono attesi dalla trasferta in Ucraina per giocare contro lo Zorya nella sfida valida per la seconda giornata di Conference League. SportFace.

Advertising

angelomangiante : #Ufficiale Formazione Roma. 4-2-3-1 Rui Patricio ----- Karsdorp Mancini Ibanez Calafiori ------ Veretout… - DionisiMar : RT @AlessioBuzzanca: Dunque: - Rui Patricio andava espulso per condotta violenta - Sul gol di Pedro il rigore di Zaniolo non c’è e comunque… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Rui Patricio: 'Un risultato negativo non ci toglierà l'ambizione, restiamo uniti - sportface2016 : #Roma, #RuiPatricio: “Un risultato negativo non ci toglie ambizione, restiamo uniti” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Rui Patricio: 'Un risultato negativo non ci toglierà l'ambizione, restiamo uniti -