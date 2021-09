Roma rifiuti | l' Ama annulla la raccolta speciale | ' Ora dove portiamo tv e materassi'

Advertising

PagellaPolitica : .@carlocalenda cita dati corretti: la percentuale di differenziata sul totale dei rifiuti nella Capitale è di 15 pu… - Adnkronos : Massimo Lopez inseguito da un cinghiale a #Roma: “Rifiuti lì da settimane, ecco perché arrivano gli animali”. - CarloCalenda : A luglio dei cittadini hanno pubblicato su @ChangeItalia una petizione firmata da 70mila romani sull'emergenza rifi… - GianlucaFiori70 : Oggi tace...Anni di finte battaglie che nascondevano un'amara verità.. Siete lo schifo del romanismo, invertebrati… - nicolapirozzi5 : RT @AMDdamanna: @EdiMommi @virginiaraggi @CtzMaurizio @gualtierieurope Sarà che non risponde perché non è lui il sindaco di Roma? Sarà che… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rifiuti

RomaToday

Il motivo? La domenica straordinaria di raccolta deiurbani, ingombranti, elettrici ed ... Anzi, sul profilo social diCapitale ieri sera, domenica, c'era ancora il post che pubblicizzava l'...Le contesteranno cheha altre urgenze. Come i. "Mi piacerebbe fare delle cose attinenti alle mie competenze, non ho altre ambizioni. Ma le dirò: l'immondizia è una priorità, va bene, ma ...Mancano 6 giorni all'apertura delle urne per la corsa a Sindaco di Roma. Tra i candidati per il Campidoglio ce ne è un o che è in corsa da oltre 400 giorni. Una sorta di ...SICILIA - Il traguardo è ancora lontano ma i "motori" iniziano a scaldarsi fin da subito. La corsa ai grandi appuntamenti elettorali del 2022 è già ...