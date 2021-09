Roma, Mourinho e il discorso alla squadra dopo il ko nel derby (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma - " Avete dato tutto, non dovete essere tristi, continuate così ". Con la rabbia ancora nelle vene, nei sensi, nell'anima, José Mourinho ha voluto radunare la squadra in mezzo al campo, in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 settembre 2021)- " Avete dato tutto, non dovete essere tristi, continuate così ". Con la rabbia ancora nelle vene, nei sensi, nell'anima, Joséha voluto radunare lain mezzo al campo, in ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Eccoci: questa è la formazione scelta da José Mourinho per il Derby ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #LazioRoma #ASRoma - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - OptaPaolo : 1 - José Mourinho é il primo allenatore della Roma a perdere il suo primo derby di Serie A sulla panchina gialloros… - VELOSPORT1960 : Lo Special One: 'Nell'azione del secondo gol della Lazio c'era un rigore per noi' - sportli26181512 : Mourinho contro la Lega, la frase che ha scatenato il caos: 'E' tutto una m...': Il tecnico giallorosso ha reagito… -