Roma | Margiotta Pd | ' Calenda? inspiegabile attaccare potenziale alleato ballottaggio'

(Di lunedì 27 settembre 2021), 27 set. (Adnkronos) - "Vedo molti attacchi del mio Pd a Carlo. Quindi, o siamo certi di vincere primo turno, o sicuri che tutti voti della Raggi alsaranno per nostro Gualtieri. Altrimenti sarebbeunal secondo turno @SenatoriPD". Così il senatore dem Salvatoresu twitter.

Advertising

lucia25968868 : @s_margiotta @pdnetwork @CarloCalenda @gualtierieurope @SenatoriPD Se fossi romana voterei Calenda e vergognatevi d… - TV7Benevento : Roma: Margiotta (Pd), 'inspiegabili attacchi dem a Calenda'... - paolo_r_2012 : Marino “Per Raggi nessun endorsement, ma aspetto le scuse del Pd” - - s_margiotta : RT @ettoremaria: Foto appena pubblicata @ Bar del Fico Roma - s_margiotta : RT @FBiasin: #Raiola: “L'Inter non so se è cinese o americana, la Roma americana, il Napoli romano…”. Il calcio italiano gli ha concesso t… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Margiotta

Il Sannio Quotidiano

Punto di riferimento - conclude Cipriano Sciacca - é il documento congressuale nazionale di Angelo Raffaeleche dadetta le l inee guida per il rilancio del Paese' . La ...... effettuato dal medico legale dottor Gabrielel'esame autoptico sulla salma del padre ...consulente di parte professor Costantino Ciallella patologo forense dell'università la Sapienza diRoma, 27 set (Adnkronos) - "Vedo molti attacchi mio @pdnetwork a @CarloCalenda. Quindi, o siamo certi di vincere primo turno, o sicuri che tutti voti della #Raggi al ballottaggio saranno per nostro @g ...«Si vota il 2 e il 3 ottobre», si legge, mentre in realtà le urne saranno aperte domenica 3 e lunedì 4. Leggi anche > Elezioni comunali Roma, Raggi gladiatrice nel tweet di Grillo: «Vai avanti con cor ...