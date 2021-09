Roma, grana per il club: uno dei giallorossi mette a rischio la cessione (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo il Derby perso, la Roma è impegnata anche in sede di calciomercato. La cessione di Nzonzi in Qatar potrebbe saltare. La Roma ha perso contro la Lazio per 3-2. E’ la seconda sconfitta in campionato, dopo quella contro il Verona, per la squadra di Mourinho che è sempre quarta in classifica, ma con sei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo il Derby perso, laè impegnata anche in sede di calciomercato. Ladi Nzonzi in Qatar potrebbe saltare. Laha perso contro la Lazio per 3-2. E’ la seconda sconfitta in campionato, dopo quella contro il Verona, per la squadra di Mourinho che è sempre quarta in classifica, ma con sei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Bender45327059 : RT @GuidaLor: All'improvviso per la stampa nazionale #Roma è diventata una grana per la politica, città troppo grande, difficile da amminis… - GuidaLor : All'improvviso per la stampa nazionale #Roma è diventata una grana per la politica, città troppo grande, difficile… - tppt76 : @putipo Perché, come sostengo da tempo, a Roma giocano a perdere. Nessuno vuole prendersi la grana di gestire la pi… - cronacadiroma : 'Il programma di @EnricoMichetti è copiato': grana per il candidato del #centrodestra alle… - La_Neutrina : Il Riccetto cantava: Quanto sei bella Roma...a squarciagola, completamente riconciliato con la vita...e palpandosi… -