**Roma: Giorgetti, 'non sto con Calenda, mie parole strumentalizzate'** (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Ma figuriamoci". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti risponde ad Affaritaliani.it quando gli viene chiesto se davvero a Roma sostenga il candidato Carlo Calenda e non Enrico Michetti. Quanto alle polemiche di oggi, Giorgetti afferma: "Qualunque cosa dico ormai vengo sempre strumentalizzato". “La verità? Sto girando l'Italia in lungo e in largo per promuovere i candidati del centrodestra. Figuriamoci se tifo per Calenda…l'auspicio è che il 3 e il 4 ottobre romani, milanesi, torinesi possano voltare pagina e cambiare passo con Michetti, Bernardo e Damilano”. "Ovviamente, per evitare ulteriore equivoci, l'auspicio è che vincano tutti i candidati di centrodestra. Sono a Bologna a un convegno per Battistini". Domani a Trieste, poi in Veneto e in chiusura di campagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Ma figuriamoci". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlorisponde ad Affaritaliani.it quando gli viene chiesto se davvero a Roma sostenga il candidato Carloe non Enrico Michetti. Quanto alle polemiche di oggi,afferma: "Qualunque cosa dico ormai vengo sempre strumentalizzato". “La verità? Sto girando l'Italia in lungo e in largo per promuovere i candidati del centrodestra. Figuriamoci se tifo per…l'auspicio è che il 3 e il 4 ottobre romani, milanesi, torinesi possano voltare pagina e cambiare passo con Michetti, Bernardo e Damilano”. "Ovviamente, per evitare ulteriore equivoci, l'auspicio è che vincano tutti i candidati di centrodestra. Sono a Bologna a un convegno per Battistini". Domani a Trieste, poi in Veneto e in chiusura di campagna ...

virginiaraggi : Giorgetti vuole spostare l'ex Alitalia da Roma a Milano. Questo farebbe perdere alla nostra città migliaia di posti… - CarloCalenda : Ringrazio il Ministro Giorgetti per le sue parole. Che Michetti non sia adeguato per governare Roma è sempre più ev… - fattoquotidiano : Giorgetti nega “le due Leghe”, ma per Roma benedice Calenda. Draghi? “Vorrei restasse a Chigi per sempre, ma la mag… - mikedells : Roma è la capitale d'Italia e ITA o altro devono rimanere a Roma. Chiaro Giorgetti e lega dei miei stivali? Forza v… - DaustoC : RT @gavinjones10: Incredible intervista di Giorgetti nella Stampa: appoggia Calenda a Roma, auspica Draghi al Quirinale ma dice che se ci v… -