Roma | costa caro il bagno nella Fontana di Trevi | 450 euro di multa

(Di lunedì 27 settembre 2021)– Una pattuglia della Polizia Locale diCapitale ha fermato, questa notte, un cittadino italiano di 46 anni, entrato all'interno delladi. L'uomo è stato fatto uscire e nei suoi confronti è stata applicata una sanzione di 450oltre all'ordine di allontanamento secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.