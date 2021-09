Riverdale | KJ Apa diventa papà | le foto del pancione sui social

Advertising

BrandiDany : Raga, KJ Apa è diventato padre di un maschietto??????????????#Riverdale - TheRedHead_blog : Riverdale: KJ Apa è diventato papà! - ayonice2meetya : È NATO IL FIGLIO DI KJ APA (archie di riverdale) - mlk15yy : RT @hootmens: KJ Apa - Archie em Riverdale fariam ? ?? - JeffJohannsen7 : RT @hootmens: KJ Apa - Archie em Riverdale fariam ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Riverdale Apa

Mad for Series

' Mi chiamo KJe siamo sul set di- ha esordito il protagonista della serie - nel corso degli anni, tutti noi che abbiamo preso parte alla realizzazione di questo show siamo diventati ...... Ricordiamo che, con la quinta stagione,ha dato il via a un nuovo capitolo della storia compiendo un salto temporale di sette anni. I protagonisti Archie Andrews (KJ), Jughead Jones ...KJ Apa è diventato papà per la prima volta. L'attore e la compagna Clara Berry hanno dato il benvenuto ad un bellissimo bambino.Il network The CW ha diffuso promo e trama di Riverdale 5x18, il diciottesimo episodio dell'attesissima quinta stagione di Riverdale.