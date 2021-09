Rivelazione nell'amichevole Napoli-Benevento: brutte notizie per il giovane Vergara (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo quanto dichiarato dall'allenatore della primavera del Napoli Nicolò Frustalupi, i tempi di rientro previsti per il giovane centrocampista Antonio Vergara sono molto lunghi. Si parla addirittura di un'attesa di ancora 2 mesi prima di vederlo nuovamente in campo. Il classe 2003, infatti, era assente nella partita di oggi contro il Pescara a causa di un'infortunio avvenuto in allenamento, che gli ha procurato una microfrattura all'anca. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo quanto dichiarato dall'allenatore della primavera delNicolò Frustalupi, i tempi di rientro previsti per ilcentrocampista Antoniosono molto lunghi. Si parla addirittura di un'attesa di ancora 2 mesi prima di vederlo nuovamente in campo. Il classe 2003, infatti, era assentea partita di oggi contro il Pescara a causa di un'infortunio avvenuto in allenamento, che gli ha procurato una microfrattura all'anca.

Advertising

isj135 : RT @ilgiornalealt: Lo diciamo in molti da mesi, inascoltati. Ora? Per la cronaca, anche negli altri paesi è stato fatto al contrario di qua… - Ada_bora_elif : RT @bahtoyunu_italy: Le foto non ispirano molta fiducia nell'episodio, speriamo di avere finalmente la rivelazione nel finale di puntata ??… - _DAGOSPIA_ : FENOMENOLOGIA DI BLANCO, IL 18ENNE RIVELAZIONE DELLA MUSICA, CHE CON IL DISCO DI DEBUTTO HA...… - guyfawkes2_0 : RT @italiadeidolori: ??p???s??, prima della Redenzione deflagrerà l'Apocalisse (Rivelazione) con la venuta del (falso) mashiach (?????), in… - bahtoyunubasil : RT @bahtoyunu_italy: Le foto non ispirano molta fiducia nell'episodio, speriamo di avere finalmente la rivelazione nel finale di puntata ??… -