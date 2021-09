Ritorno in classe, la scuola influisce sui contagi? Ancora presto per dirlo. Le parole di Cartabellotta (Gimbe) (Di lunedì 27 settembre 2021) È Ancora "presto per dire se la riapertura delle scuole stia influendo sui contagi". A a dirlo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe su Radio Cusano Campus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) Èper dire se la riapertura delle scuole stia influendo sui". A aNino, presidente della Fondazionesu Radio Cusano Campus. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno in classe, la scuola influisce sui contagi? Ancora presto per dirlo. Le parole di Cartabellotta (Gimbe) - genovitt : @fanpage Ai testimoni spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto… - sportli26181512 : Barcellona, Ansu Fati torna dopo 323 giorni e fa gol contro il Levante: Giornata speciale per Ansu Fati che, da que… - AnnaFer21452485 : #Brunetta...caro Ministro, capisco le esigenze dei bar, ma prima di stressare ulteriormente il sistema dei trasport… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Per ora non c'è l'effetto 'ritorno a scuola' sulla curva del contagio in Trentino. Dopo le prime due settimane dal rien… -