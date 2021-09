Rischio escalation tra Kosovo e Serbia La prova di maturità per l’Ue

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 settembre 2021)nei Balcani occidentali, dove da una settimana è scattata la “guerra delle targhe”. L’Unione europea ha schierato i suoi massimi vertici, compresa Ursula von der Leyen, partita oggi per un tour nell’area. Sul campo ci sono le forze Nato della missione Kfor, che ha annunciato il potenziamento dei pattugliamenti. Tutto è iniziato lunedì scorso, quando il governo delha inviato forze di polizia nell’area della frontiera con laper applicare la nuova normativa sulla circolazione. Prevede la possibilità di entrare nel territorio kosovaro alle sole auto provviste di targhe RKS (Repubblica del). Per quelle registrate KS (), come vuole la legge serba, è dunque obbligatorio l’acquisto di un visto provvisorio (5 euro per sessanta giorni) che consente ...