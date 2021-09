Riscatto laurea gratis, la proposta per incentivare gli studi: come funziona la novità (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli anni di studio nel ventunesimo secolo sono sempre di più; spesso non basta una laurea, ne servono almeno due, poi ci sono i master, gli stage (non retribuiti) e così via si procede fino al lontano giorno in cui si entra nel mondo del lavoro. Oltre dunque il problema dei salari bassi c’è anche quello che riguarda l’età in cui i giovani andranno in pensione. Sulla questione si è espresso Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, con una proposta positiva per questa generazione: Riscatto della laurea gratis per incentivare gli studi. Mondo del lavoro: donne, giovani e Sud Durante un intervento a Futura 2021 Tridico ha sottolineato la “necessità di una pensione di garanzia” che fissi una “soglia al di sotto del quale non sarebbe dignitoso vivere” una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli anni dio nel ventunesimo secolo sono sempre di più; spesso non basta una, ne servono almeno due, poi ci sono i master, gli stage (non retribuiti) e così via si procede fino al lontano giorno in cui si entra nel mondo del lavoro. Oltre dunque il problema dei salari bassi c’è anche quello che riguarda l’età in cui i giovani andranno in pensione. Sulla questione si è espresso Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, con unapositiva per questa generazione:dellapergli. Mondo del lavoro: donne, giovani e Sud Durante un intervento a Futura 2021 Tridico ha sottolineato la “necessità di una pensione di garanzia” che fissi una “soglia al di sotto del quale non sarebbe dignitoso vivere” una ...

Advertising

mante : Quando il presidente grillino dell’INPS dice sì al riscatto gratuito della laurea non è chiaro se il suo progetto p… - CorriereCitta : Riscatto laurea gratis, la proposta per incentivare gli studi: come funziona la novità #INPS #Laurea - wam_the : Riscatto della laurea simulatore online: vediamo se conviene - GDS_it : Un nuovo servizio on line dell'Inps agevola chi vuole riscattare gli anni della laurea - zazoomblog : Riscatto laurea gratis per incentivare gli studi la proposta di Tridico - #Riscatto #laurea #gratis #incentivare -