Rinvio Juventus Napoli per la Coppa d’Africa | «Ci proveremo»

Advertising

ZZiliani : Perchè sia “saltato tutto” lo si è capito. Comunque, fra 9 giorni a #Perugia scatta l’udienza preliminare dell’affa… - gilnar76 : Avv. Chiacchio provoca: «Rinvio Juve Napoli per la Coppa d’Africa? Possiamo provarci» #Finoallafine #Forzajuve… - CalcioPillole : Domani avrà luogo l'udienza preliminare relativa al 'Caso Suarez', che ha portato al rinvio a giudizio dei vertici… - ABalestrieri : RT @mirkonicolino: Avv. Chiacchio a #RadioPuntoNuovo: 'Rinvio di #JuveNapoli del 6 gennaio? Ci possiamo provare, soprattutto se la #Juventu… - AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: Avv. Chiacchio a #RadioPuntoNuovo: 'Rinvio di #JuveNapoli del 6 gennaio? Ci possiamo provare, soprattutto se la #Juventu… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinvio Juventus

... all'ora al Barcellona, per acquisire la cittadinanza e quindi - secondo i capi d'imputazione - "essere ingaggiato dallacon la quale era in corso una trattativa". Nella richiesta di...... all'ora al Barcellona, per acquisire la cittadinanza e quindi - secondo i capi d'imputazione - ' essere ingaggiato dallacon la quale era in corso una trattativa'. Nella richiesta di...A Radio Punto Nuovo è intervenuto l'avvocato Eduardo Chiacchio. Ecco un estratto della sua intervista sulla Juventus: "Rinvio di Juve-Napoli del 6 gennaio? Ci ...A Radio Punto Nuovo è intervenuto l'avvocato Eduardo Chiacchio: "Le norme parlano chiaro, non si possono eludere le convocazioni in Nazionale. In passato ...