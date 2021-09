Rifiuti, Csel: tra i capoluoghi di regione prossimi al voto, a Napoli e Roma le tariffe Tari più alte (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Tra i capoluoghi di regione prossimi al voto, sono Napoli e Roma ad avere le Tariffe Tari più alte. Una famiglia composta da 6 persone, con una casa da 160 metri quadrati, paga 728,66 euro di Tari a Napoli, contro i 435 di Bologna. Nel caso di una persona che viva da sola in un appartamento di 60 metri quadrati, si va dai 116,59 euro di Trieste ai 211,43 di Napoli. Per quanto riguarda le categorie delle utenze non domestiche, è il Comune di Roma l'ente con le Tariffe più alte, eccezione fatta per parrucchieri, barbieri ed estetiste, che invece pagano il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021), 27 set. (Adnkronos) - Tra idial, sonoad avere lepiù. Una famiglia composta da 6 persone, con una casa da 160 metri quadrati, paga 728,66 euro di, contro i 435 di Bologna. Nel caso di una persona che viva da sola in un appartamento di 60 metri quadrati, si va dai 116,59 euro di Trieste ai 211,43 di. Per quanto riguarda le categorie delle utenze non domestiche, è il Comune dil'ente con lepiù, eccezione fatta per parrucchieri, barbieri ed estetiste, che invece pagano il ...

