Rifiuti | Csel | tra i capoluoghi di regione prossimi al voto | a Napoli e Roma le tariffe Tari più alte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Csel

...alcuni dei dati emersi dalla ricerca condotta per l'Adnkronos dal Centro Studi Enti Locali (), ... e la quota variabile, rapportata alla quantità diconferiti al pubblico servizio. La ......emerge dai dati emersi dalla ricerca condotta per l'Adnkronos dal Centro Studi Enti Locali (), ... Inoltre, l'analisi non tiene conto degli effetti della riforma della normativa suidisposta ...Il Comune di Napoli ha le più alte tariffe Tari per le utenze domestiche per tutti i componenti, mentre Trieste è il Comune con le tariffe più basse per il monolocale con un solo componente. Per il re ...Tra i capoluoghi di regione prossimi al voto, sono Napoli e Roma ad avere le tariffe Tari più alte. Una famiglia composta da 6 persone, con una casa ...