Richard Gere testimonierà contro Salvini al processo Open Arms: "Gli chiederò l'autografo per mia mamma" (Di lunedì 27 settembre 2021) Salvini svela che il divo di Hollywood Richard Gere interverrà in veste di testimone contro di lui nel processo Open Arms il 23 ottobre a Palermo. Il leader della Lega Matteo Salvini ha rivelato durante un intervento ad Assisi che Richard Gere testimonierà contro di lui nel nel processo Open Arms, come rivela Ansa. "Richard Gere testimonierà contro di me nel processo Open Arms il prossimo 23 ottobre a Palermo" ha dichiarato Salvini, oggi pomeriggio ad Assisi. "Lo conosco come attore, ma non capisco che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021)svela che il divo di Hollywoodinterverrà in veste di testimonedi lui nelil 23 ottobre a Palermo. Il leader della Lega Matteoha rivelato durante un intervento ad Assisi chedi lui nel nel, come rivela Ansa. "di me nelil prossimo 23 ottobre a Palermo" ha dichiarato, oggi pomeriggio ad Assisi. "Lo conosco come attore, ma non capisco che ...

