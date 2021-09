Riapertura stadi al 75, Petrucci: “Lo sia anche per i palazzetti” (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Sono contrario a fermarci, se si ferma lo sport passa inosservato, soprattutto in questo momento di crisi. Per me oggi in Italia governa il Comitato tecnico scientifico, di norma dovrebbe decidere il Governo: non ho mai visto dire una cosa al Comitato tecnico scientifico e poi sentire una smentita da parte del Governo. Se riapriranno i palazzetti al 75% del pubblico entro Natale? Non posso mettermi a fare la battaglia contro tutto e contro tutti, ma vorremo avere il 100% per tutte le società. anche per una campagna abbonamenti in tranquillità. Se è giusto che il calcio abbia gli stadi riaperti al 75%, perché il basket non deve averli?”. Così Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, parlando a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. Infine, sul commissario tecnico della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Sono contrario a fermarci, se si ferma lo sport passa inosservato, soprattutto in questo momento di crisi. Per me oggi in Italia governa il Comitato tecnico scientifico, di norma dovrebbe decidere il Governo: non ho mai visto dire una cosa al Comitato tecnico scientifico e poi sentire una smentita da parte del Governo. Se riapriranno ial 75% del pubblico entro Natale? Non posso mettermi a fare la battaglia contro tutto e contro tutti, ma vorremo avere il 100% per tutte le società.per una campagna abbonamenti in tranquillità. Se è giusto che il calcio abbia gliriaperti al 75%, perché il basket non deve averli?”. Così Gianni, presidente della Federbasket, parlando a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. Infine, sul commissario tecnico della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, ...

meb : Senza #cultura non si vive: per questo vogliamo la riapertura con #greenpass e massima capienza di cinema, teatri,… - Ricky0193 : Pare che il governo sia intenzionato ad alzare la capienza al 75% per cinema, teatri e stadi, 50% per i palazzetti… - IMsomihc : Non mi sembra corretto che nell'anno della riapertura degli stadi la Juve continui a giocare a porte chiuse in casa. - NewsTuttoC : Il fatto della settimana - Riapertura totale degli stadi: ci siamo. Entro fine anno si torna alle vecchie abitudini - CorJuve : RT @junews24com: Tifosi negli stadi, sì al 75%: tutti i dettagli e le novità sul prossimo DPCM - -