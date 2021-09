Resident Evil 4 VR arriva il 21 ottobre!

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’autunno è alle porte e se non bastassero le zucche e le case infestate, ecco che il 21 ottobre arriverà, in esclusiva su Oculus Quest 2,™ 4 VR. Capcom ha collaborato con Oculus Studios e Armature Studio per aumentare la suspense con una coinvolgente prospettiva in prima persona che solo la VR può offrire. In piedi o seduti, i giocatori potranno scegliere il modo migliore per muoversi. Il supporto sia per il teletrasporto che per il movimento room-scale permetterà di esplorare al meglio i diversi scenari. Ci si potrà muovere ancora usando la levetta analogica, ma Armature ha aggiunto un rig completo per la parte superiore del corpo del protagonista Leon, per combinare il suo movimento con l’interattività a due mani ottenuta con i controller Touch. Armi e oggetti sono stati riprogettati come oggetti fisici, in modo da poterli ...