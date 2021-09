Reggiana-Carrarese (martedì 28 settembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 27 settembre 2021) Sesta giornata di Serie C girone B e nel big match di giornata la capolista Reggiana riceve in casa la Carrarese di Di Natale. I granata di Diana vengono da due trasferte consecutive in Toscana, con 6 punti raccolti tra Pistoiese e Siena; 4 gol segnati nessuno subito (e la difesa che ha concesso un gol solamente InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 27 settembre 2021) Sesta giornata di Serie C girone B e nel big match di giornata la capolistariceve in casa ladi Di Natale. I granata di Diana vengono da due trasferte consecutive in Toscana, con 6 punti raccolti tra Pistoiese e Siena; 4 gol segnati nessuno subito (e la difesa che ha concesso un gol solamente InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana Carrarese Calcio, ecco come è andata oggi ...3 - 0 Siena - Reggiana 0 - 2 Teramo - Imolese 0 - 1 Vis Pesaro - Pistoiese 0 - 2 CLASSIFICA Reggiana,Cesena,Pescara 11; Ancona M. 10; Gubbio, Entella 9; Siena, Pontedera,Imolese 8; Carrarese 7; ...

Il Siena si ferma; avanti Pontedera, Carrarese e Pistoiese La Robur perde male in casa con la Reggiana, stecca la Lucchese, pari per il Grosseto, prima vittoria per gli arancioni di Sassarini

Reggiana-Carrarese, trasferta vietata ai tifosi azzurri La Voce Apuana Divieto di trasferta per i tifosi azzurri in occasione di Reggiana-Carrarese In relazione alla gara del "Mapei Stadium" Reggiana-Carrarese di martedi' 28.09.2021 con fischio d'inizio ore 21.00,Carrarese Calcio 1908 precisa quanto ...

Spazio al turnover Carrarese: domani a Reggio Emilia spazio al turnover. Dopo le due convincenti vittorie casalinghe contro Grosseto e Fermana gli uomini di Antonio Di Natale sono attesi adesso da un autentico tour de f ...

