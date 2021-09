Regata del Conero, a Ringhio il Trofeo Challenge Rotary Cup Governor (Di lunedì 27 settembre 2021) Ringhio, il Bavaria 38 Match della Four Sailing ASD, si classifica per il terzo anno consecutivo primo nella propria categoria e si aggiudica il prestigioso Trofeo Challenge Rotary Cup Governor della XXII Regata del Conero. Una vittoria che vale per due, per la barca della scuola di vela di Ancona: salire per tre volte di seguito sul podio non è da tutti, farlo con un equipaggio “speciale” e vincere una Regata come quella organizzata da ventidue anni dal Marina Dorica, potrebbe sembrare un vero e proprio miracolo sportivo. Una Vela per Tutti: Ringhio e il suo team speciale Una squadra speciale, dicevamo. Composta da ragazzi speciali, a cui Lamberto Benucci e Riccardo Refe, istruttori della Four Sailing, insegnano come andar per mare ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 27 settembre 2021), il Bavaria 38 Match della Four Sailing ASD, si classifica per il terzo anno consecutivo primo nella propria categoria e si aggiudica il prestigiosoCupdella XXIIdel. Una vittoria che vale per due, per la barca della scuola di vela di Ancona: salire per tre volte di seguito sul podio non è da tutti, farlo con un equipaggio “speciale” e vincere unacome quella organizzata da ventidue anni dal Marina Dorica, potrebbe sembrare un vero e proprio miracolo sportivo. Una Vela per Tutti:e il suo team speciale Una squadra speciale, dicevamo. Composta da ragazzi speciali, a cui Lamberto Benucci e Riccardo Refe, istruttori della Four Sailing, insegnano come andar per mare ...

