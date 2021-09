Referendum per l’abolizione della caccia: ecco perché non sono d’accordo (Di lunedì 27 settembre 2021) sono cresciuto sulle Prealpi Orobie, in un paese che arriva a stento a 400 abitanti ma che, scommetto, ha più di un migliaio tra carabine e doppiette. Vi ricordate i “300mila martiri delle valli bergamasche” che secondo Umberto Bossi erano pronti a rovesciare il governo a metà anni Ottanta? ecco, al di là della sparata – ehm, smargiassata – dell’allora leader della Lega, più facilmente potevano essere 300mila fucili. Detto ciò, seppur circondato da amici e conoscenti cacciatori, non sono mai andato a caccia. La sola idea di premere il grilletto – o veder premere il grilletto – per ammazzare un capriolo mi provoca un profondo rimestìo di budella. Si tratta della mia patosensibilità: soffro se ho di fronte un essere vivente che soffre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021)cresciuto sulle Prealpi Orobie, in un paese che arriva a stento a 400 abitanti ma che, scommetto, ha più di un migliaio tra carabine e doppiette. Vi ricordate i “300mila martiri delle valli bergamasche” che secondo Umberto Bossi erano pronti a rovesciare il governo a metà anni Ottanta?, al di làsparata – ehm, smargiassata – dell’allora leaderLega, più facilmente potevano essere 300mila fucili. Detto ciò, seppur circondato da amici e conoscentitori, nonmai andato a. La sola idea di premere il grilletto – o veder premere il grilletto – per ammazzare un capriolo mi provoca un profondo rimestìo di bu. Si trattamia patosensibilità: soffro se ho di fronte un essere vivente che soffre ...

