Reddito di cittadinanza, lotta alla povertà, lavoro. (Di lunedì 27 settembre 2021) di Gerardo Lisco. Dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: << Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune “condizionalità” che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale Leggi su freeskipper (Di lunedì 27 settembre 2021) di Gerardo Lisco. Dal sito del Ministero dele delle politiche sociali: << Per ricevere ildiè necessario rispettare alcune “condizionalità” che riguardano l’immediata disponibilità al, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di serviziocomunità, per la riqualificazione professionale

Advertising

GiuseppeConteIT : Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell… - elio_vito : Meno tasse per TUTTI, aumento delle pensioni minime, Berlusconi favorevole al reddito di cittadinanza. Queste propo… - Mov5Stelle : Tutto il mondo, in questo momento, sta parlando di transizione ecologica e di temi sociali come il salario minimo,… - freeskipperIT : Reddito di cittadinanza, lotta alla povertà, lavoro. - padfrance : .@DarioNardella a @OmnibusLa7: “Il reddito di cittadinanza può e deve essere riformato in un contesto generale dove… -