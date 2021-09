Realme V11s 5G: annunciato ufficialmente (Di lunedì 27 settembre 2021) Destinato solo per il mercato cinese, per adesso, il Realme V11s 5G è una rivisitazione del modello V11 5G uscito lo scorso Febbraio e con il quale condivide il design ed il display dalle importanti dimensioni di 6,52? di tipo LCD Il nuovo Realme V11s 5G è uno smartphone di fascia media che trova i suoi punti di forza in una capiente batteria da 5000mAh e nel suo soC MediaTek Dimensity 810 che va a sostituire il MediaTek Dimensity 700 presente nella sua controparte V11 5G. Altra novità risiede nella possibilità di poter scegliere tra 2 tagli di memoria RAM: 4GB/6GB. In merito a quest’ultima, c’è da dire che il Realme V11s 5G supporterà la tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion) che consente di convertire parte dei 128GB di memoria ROM in memoria principale. Il limite massimo di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 settembre 2021) Destinato solo per il mercato cinese, per adesso, il5G è una rivisitazione del modello V11 5G uscito lo scorso Febbraio e con il quale condivide il design ed il display dalle importanti dimensioni di 6,52? di tipo LCD Il nuovo5G è uno smartphone di fascia media che trova i suoi punti di forza in una capiente batteria da 5000mAh e nel suo soC MediaTek Dimensity 810 che va a sostituire il MediaTek Dimensity 700 presente nella sua controparte V11 5G. Altra novità risiede nella possibilità di poter scegliere tra 2 tagli di memoria RAM: 4GB/6GB. In merito a quest’ultima, c’è da dire che il5G supporterà la tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion) che consente di convertire parte dei 128GB di memoria ROM in memoria principale. Il limite massimo di ...

