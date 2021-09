Real Madrid, buone notizie: il campione è vicino al rientro! (Di lunedì 27 settembre 2021) Il rientro in campo di Toni Kroos sembrerebbe davvero imminente. Come riportato da As, il centrocampista potrà a breve calpestare nuovamente l’erbetta del Santiago Bernabeu. La pubalgia, che lo aveva tormentato già nella scorsa stagione, è ormai messa alle spalle. Il campione tedesco ha parlato della sua attuale condizione fisica in un’intervista a Goal.com: “Sono contento perché oggi sono riuscito a fare il mio terzo allenamento con la squadra senza dolore dopo sei o sette mesi, quindi è una sensazione molto bella. Non gioco da tre mesi, l’ultima partita è stata il 29 giugno, all’Europeo, quindi devo prendere un po’ di ritmo. Ma la cosa più importante è che non mi dà molto fastidio“. POTREBBE INTERESSARTI: “Non so cosa dovremmo fare per fermarli!”, le forti dichiarazioni del tecnico L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Il rientro in campo di Toni Kroos sembrerebbe davvero imminente. Come riportato da As, il centrocampista potrà a breve calpestare nuovamente l’erbetta del Santiago Bernabeu. La pubalgia, che lo aveva tormentato già nella scorsa stagione, è ormai messa alle spalle. Iltedesco ha parlato della sua attuale condizione fisica in un’intervista a Goal.com: “Sono contento perché oggi sono riuscito a fare il mio terzo allenamento con la squadra senza dolore dopo sei o sette mesi, quindi è una sensazione molto bella. Non gioco da tre mesi, l’ultima partita è stata il 29 giugno, all’Europeo, quindi devo prendere un po’ di ritmo. Ma la cosa più importante è che non mi dà molto fastidio“. POTREBBE INTERESSARTI: “Non so cosa dovremmo fare per fermarli!”, le forti dichiarazioni del tecnico L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Advertising

sidlowe : On Benzema. - Enzolott : @coldblackarrow Non facciamo paragoni perché gioca nel Napoli, se giocasse nel Real Madrid o nel Barcellona si dire… - eImudo : Torniamo ad indossare l'abito elegante, quello delle grandi occasioni,che per anni è stato l'invidia dell'Italia in… - sportli26181512 : '#Superlega, #Ceferin rischia incriminazione da giudice spagnolo': Secondo il quotidiano As, il presidente Uefa pot… - DiogoCarvalho_8 : ???? PSG: Ronaldinho ???? Real Madrid: Cristiano Ronaldo ???? Juventus: Pirlo ???? Bayern: Robben ?????????????? Man Utd: R… -