Rave Party a Solaro, al confine con Saronno: decine di giovani tra musica e sballo (Di lunedì 27 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un Rave Party si è svolto nella notte tra sabato e domenica a Solaro, in via vicinale della Calos, a ridosso del confine con Saronno. decine, forse qualche centinaio di giovani, si sono dati appuntamento attRaverso uno scambio di messaggi sui social, in un capannone industriale dismesso ma da poco acquistato da un giovane imprenditore tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 27 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unsi è svolto nella notte tra sabato e domenica a, in via vicinale della Calos, a ridosso delcon, forse qualche centinaio di, si sono dati appuntamento attrso uno scambio di messaggi sui social, in un capannone industriale dismesso ma da poco acquistato da un giovane imprenditore tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

matteosalvinimi : Milano. Rave party abusivo in via dei Pestagalli (zona Rogoredo), musica alta, chiasso e presenza di droghe e stupe… - urlodalsilenzio : RT @valy_s: #Covid19 Al min. #Lamorgese sfugge un rave party durato giorni con stupri e persino un decesso, sfuggono clandestini dai centri… - marcodelucact60 : RT @GuidoDeMartini: SIRI: Il Ministro Lamorgese, che consente un Rave Party abusivo, non vorrà mica prendersela con una poliziotta solo per… - Elicriso_ : @ImolaOggi Lei che fa scortare dalla polizia i partecipanti ai rave party e fa entrare migliaia di clandestini, lei… - ilNotiziarioInd : Rave Party a Solaro, al confine con Saronno: decine di giovani tra musica e sballo -