Raimondo Todaro, il ballerino eliminato da Amici sbotta: “Si è vendicato per quello che è successo con lui anni fa” (Di lunedì 27 settembre 2021) Raimondo Todaro è appena entrato nella squadra di Amici ed ha già dato vita ad una bella catfight con Alessandra Celentano. Non è finita qui, perché il maestro si è anche beccato la prima polemica della sua carriera nella scuola mariana, un inizio col botto! L’ex professionista di Ballando con le Stelle due settimane fa ha deciso di tenere in stand by due ballerini per capire meglio chi tra loro due meritasse di più il banco di latino a disposizione. Ieri c’è stata la sfida tra Nunzio e Mattia ed è stata vinta proprio da quest’ultimo. Nunzio appena uscito dagli studi si è sfogato in una diretta ed ha puntato il dito contro Raimondo Todaro. Preparate i popcorn. Uno solo tra Nunzio e Mattia avrà il banco di latino e in casetta arriva una busta rossa da parte del maestro Raimondo ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 settembre 2021)è appena entrato nella squadra died ha già dato vita ad una bella catfight con Alessandra Celentano. Non è finita qui, perché il maestro si è anche beccato la prima polemica della sua carriera nella scuola mariana, un inizio col botto! L’ex professionista di Ballando con le Stelle due settimane fa ha deciso di tenere in stand by due ballerini per capire meglio chi tra loro due meritasse di più il banco di latino a disposizione. Ieri c’è stata la sfida tra Nunzio e Mattia ed è stata vinta proprio da quest’ultimo. Nunzio appena uscito dagli studi si è sfogato in una diretta ed ha puntato il dito contro. Preparate i popcorn. Uno solo tra Nunzio e Mattia avrà il banco di latino e in casetta arriva una busta rossa da parte del maestro...

Advertising

AmiciUfficiale : L'energia e il ritmo di Christian hanno convinto il maestro Raimondo Todaro! Corri ad indossare la maglia di… - AmiciUfficiale : Per il maestro Raimondo Todaro su uno dei banchi della scuola di #Amici21 c'è scritto il nome di Serena! - BITCHYFit : Raimondo Todaro, il ballerino eliminato da Amici sbotta: 'Si è vendicato per quello che è successo con lui anni fa'… - hxathawaxy : @ raimondo todaro fanne una coreografia per christian perché sarebbe leggendario - zazoomblog : Amici Raimondo Todaro sotto accusa: vendette e raccomandazioni - #Amici #Raimondo #Todaro #sotto -