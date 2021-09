Raccolta firme nei negozi della città per non spostare gli eventi nella nuova piazza

(Di lunedì 27 settembre 2021) di Monica De Santis Unaporta a porta, o meglioo ao, che parte dal centro storico ed arriva fino alla zona orientale. E’ questo quello che hanno annunciato ieri, Vincenzo Penna e Donato Giudice, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Aisp, l’associazione di commercianti salernitana. Unavoluta dopo il susseguirsi di polemiche e “discussioni in merito ad un evento recentemente accaduto, ovvero l’inaugurazione diLibertà, che dovrebbe andare ad essere un altro punto focale, abbiamo deciso di mettere nero su bianco – dicono – quelle che sono le nostre proposte in merito a questa situazione, per salvaguardare il nostro commercio”. Di la ...

Advertising

marcocappato : La rapina del #ReferendumCannabis sta avvenendo mentre molti costituzionalisti, opinionisti e politici discettano s… - beppe_grillo : Continua la raccolta firme per chiedere all'Europa l'introduzione di un #RedditoUniversale per gli stati membri. Se… - elio_vito : È tempo di scegliere. Fateci sapere, cortesemente entro il 30settembre, PRIMA che si concluda la raccolta firme per… - MassimoSuino : RT @marcocappato: La rapina del #ReferendumCannabis sta avvenendo mentre molti costituzionalisti, opinionisti e politici discettano sulla e… - MariLuisaPaone : RT @marcocappato: La rapina del #ReferendumCannabis sta avvenendo mentre molti costituzionalisti, opinionisti e politici discettano sulla e… -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta firme

Radio Radicale

Tante, tantissime, le persone che ci hanno creduto: "Grazie a loro per non aver avuto dubbi nel partecipare alladelle 600necessarie per tentare di ottenere la sottoponga, ai ...Le modalità didellee gli adempimenti successivi sono fortemente innovative rispetto alla prassi tradizionale . La trasformazione digitale anche degli istituti di partecipazione ...ROMA - Diffidati 1'400 comuni italiani. Il governo accusato di sabotaggio. E i promotori del referendum per la legalizzazione cannabis annunciano lo sciopero della fame. Da luglio è possibile partecip ...Più di 1400 Comuni italiani, tra cui Bologna, non hanno rispedito i certificati elettorali, mettendo così a rischio l'intera raccolta firme.