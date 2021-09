R. Kelly, il cantante accusato di abusi su minori, ecco le testimonianze (Di martedì 28 settembre 2021) R. Kelly è stato condannato da una giuria federale composta da sette uomini e cinque donne, per traffico e sfruttamento sessuale di donne minorenni. Il tribunale di New York ha giudicato il cantante R. Kelly (@rKelly) per sfruttamento sessuale di giovani donne afroamericane minorenni, ora rischia l’ergastolo. Il 55enne R Kelly, famoso soprattutto per la canzone ‘I believe I can fly” del 1996, è stato ritenuto da una giuria di sette uomini e cinque donne colpevole di aver guidato per oltre due decenni un’organizzazione criminale a Chicago che reclutava le donne sottoponendole ad abusi sessuali e psicologici. L’avvocato Gloria Allred, che ha rappresentato tre delle sei vittime che hanno testimoniato al processo, ha affermato che Kelly è il peggior predatore ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021) R.è stato condannato da una giuria federale composta da sette uomini e cinque donne, per traffico e sfruttamento sessuale di donne minorenni. Il tribunale di New York ha giudicato ilR.(@r) per sfruttamento sessuale di giovani donne afroamericane minorenni, ora rischia l’ergastolo. Il 55enne R, famoso soprattutto per la canzone ‘I believe I can fly” del 1996, è stato ritenuto da una giuria di sette uomini e cinque donne colpevole di aver guidato per oltre due decenni un’organizzazione criminale a Chicago che reclutava le donne sottoponendole adsessuali e psicologici. L’avvocato Gloria Allred, che ha rappresentato tre delle sei vittime che hanno testimoniato al processo, ha affermato cheè il peggior predatore ...

