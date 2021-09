Questo Napoli ha smesso di piangere e ha cominciato a ridere (Di lunedì 27 settembre 2021) Questo Napoli ha smesso di piangere! Di chiudersi in un angolo a rimuginare sugli alibi, sulle trasferte, sul poco tempo, sugli infortuni. Questo Napoli ha preso martello ed incudine e ha cominciato a battere facendo risuonare il metallo oltre la bottega, tra i vicoli e i palazzi. Umile e proletario, divino e accogliente. La via nera al Napolismo guidata dal Comandante Kalidou fino ad arrivare al vento della savana non prima di passare per il concentrato di rude bellezza, Patrick Anguissa. Insomma, è un Napoli che la spiega con i numeri, con i fatti senza annunciarlo prima nei comizi. Luciano è uomo di campagna, ha chiaro il concetto di semina, di pazienza, di lavoro programmato, di dettagli e di squadra. Tutti sono importanti, nessuno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021)hadi! Di chiudersi in un angolo a rimuginare sugli alibi, sulle trasferte, sul poco tempo, sugli infortuni.ha preso martello ed incudine e haa battere facendo risuonare il metallo oltre la bottega, tra i vicoli e i palazzi. Umile e proletario, divino e accogliente. La via nera alsmo guidata dal Comandante Kalidou fino ad arrivare al vento della savana non prima di passare per il concentrato di rude bellezza, Patrick Anguissa. Insomma, è unche la spiega con i numeri, con i fatti senza annunciarlo prima nei comizi. Luciano è uomo di campagna, ha chiaro il concetto di semina, di pazienza, di lavoro programmato, di dettagli e di squadra. Tutti sono importanti, nessuno ...

Advertising

CB_Ignoranza : 6 su 6 ? Terza partita di fila senza subire gol. Miglior difesa d’Europa con soli 2 gol incassati dietro il Manches… - fanpage : ? Questo Napoli non si ferma più! Gli azzurri a punteggio pieno si riprendono la vetta solitaria della classifica… - capuanogio : Per quello che si è visto, il #Napoli ha in questo momento un livello di calcio ingiocabile per quasi tutti in Ital… - yogurtellina : RT @crisportolano: Ho collaborato con un disegno ad una nuovissima rivista che si chiama ADA. Questo numero è dedicato alla cura. ADA è fat… - napolista : Questo Napoli ha smesso di piangere e ha cominciato a ridere Nessuna dramma, mai. Spalletti è uomo di campagna, ha… -