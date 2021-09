Quello che si sa del terremoto che ha colpito Creta (Di lunedì 27 settembre 2021) Erano le 9,17 (ora locale), quando l'isola di Creta ha iniziato a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 5,8 sulla scala Richter ha provocato diversi danni nella parte centro orientale dell'isola. Secondo l'Osservatorio geodinamico di Atene il sisma ha avuto l'epicentro a 10 chilometri di profondità a circa 23 chilometri a a est dalla capitale Heraklion. La località che ha subito i problemi maggiori è il centro agricolo di Arkolohori, dove sono crollati diversi edifici. Al momento il bilancio è di un morto e 11 feriti. La vittima è un operaio edile che, al momento della scossa, stava lavorando all'interno di una piccola chiesa che è crollata. Anche i feriti si trovavano all'interno della struttura. Secondo le prime rilevazioni nessuno di questi si troverebbe in pericolo di vita con una prevalenza di ricoveri per ossa rotte e forti contusioni. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) Erano le 9,17 (ora locale), quando l'isola diha iniziato a tremare. Una scossa didi magnitudo 5,8 sulla scala Richter ha provocato diversi danni nella parte centro orientale dell'isola. Secondo l'Osservatorio geodinamico di Atene il sisma ha avuto l'epicentro a 10 chilometri di profondità a circa 23 chilometri a a est dalla capitale Heraklion. La località che ha subito i problemi maggiori è il centro agricolo di Arkolohori, dove sono crollati diversi edifici. Al momento il bilancio è di un morto e 11 feriti. La vittima è un operaio edile che, al momento della scossa, stava lavorando all'interno di una piccola chiesa che è crollata. Anche i feriti si trovavano all'interno della struttura. Secondo le prime rilevazioni nessuno di questi si troverebbe in pericolo di vita con una prevalenza di ricoveri per ossa rotte e forti contusioni.

