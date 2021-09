“Quella spigolatrice è uno schiaffo sessista”.Manuela Repetti, ex senatrice del Movimento 5 Stelle, dalle pagine di Huffingtonpost non risparmia accuse alla scultura dell’artista Emanuele Stifani (Di lunedì 27 settembre 2021) di Pina Ferro “Devo dire che quando ho visto la foto del disvelo sono rimasta a dir poco esterrefatta”. Ad affermarlo è stata Manuela Repetti, ex senatrice del Movimento 5 Stelle, che dalle pagine di Huffingtonpost non risparmia accuse alla scultura dell’artista Emanuele Stifani. Critiche chesi aggiungono a quelle manifestato dai cittadini subito dopo l’inaugurazione della scultura. “Ora, per chi non lo sapesse e dunque non confondesse il termine “spigolatrice” con uno dei tanti modi di definire una ben più nota professione femminile, la spigolatrice era una lavoratrice dei campi. – ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 27 settembre 2021) di Pina Ferro “Devo dire che quando ho visto la foto del disvelo sono rimasta a dir poco esterrefatta”. Ad affermarlo è stata, exdel, chedinon. Critiche chesi aggiungono a quelle manifestato dai cittadini subito dopo l’inaugurazione della. “Ora, per chi non lo sapesse e dunque non confondesse il termine “” con uno dei tanti modi di definire una ben più nota professione femminile, laera una lavoratrice dei campi. – ...

Advertising

systhemes : @bettafiorito Dice...: ' Ch'adè la spigolatrice?'. 'Un gorbo, è quella che pesca le spigole.' - 1982wolverine : RT @spighissimo: Io più che per la statua della Spigolatrice di Sapri mi indigno per quella del latitante di Hammamet, ma si sa io sono un… - gaypostit : 'Il problema, sia chiaro, non è il corpo nudo di una donna di per sé. Il problema è l’uso che si fa di quella nudit… - ilgiornale : Una statua e uno scandalo: è quella che dovrebbe celebrare la #Spigolatrice di Sapri ma che, da alcune esponenti po… - nemo0703 : RT @spighissimo: Io più che per la statua della Spigolatrice di Sapri mi indigno per quella del latitante di Hammamet, ma si sa io sono un… -