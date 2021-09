"Quella di Luca Morisi, che droga è?". L'affondo di Guido Crosetto: quel legittimo sospetto sul linciaggio del leghista (Di lunedì 27 settembre 2021) Il caso del giorno è quello di Luca Morisi, l'ex capo della "Bestia" leghista, insomma il capo della comunicazione sui social, indagato per droga. Tre ragazzi lo hanno accusato di aver ricevuto da lui una sostanza liquida, probabilmente Gbl o Ghl, lo accerteranno gli esami di laboratorio. E piccole quantità della sostanza, insieme a della cocaina (2 grammi) sarebbero state trovate proprio a casa di Morisi. Gli accertamenti dei carabinieri risalgono al 14 agosto scorso, ma sono trapelate solo in questi giorni, dopo il passo indietro di Morisi, che ha lasciato il suo ruolo per la Lega per "motivi familiari". Dietro, però, c'era questa indagini. Morisi è al fianco di Matteo Salvini dal 2013 e lo aveva seguito anche al ministero dell'Interno. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Il caso del giorno èlo di, l'ex capo della "Bestia", insomma il capo della comunicazione sui social, indagato per. Tre ragazzi lo hanno accusato di aver ricevuto da lui una sostanza liquida, probabilmente Gbl o Ghl, lo accerteranno gli esami di laboratorio. E piccole quantità della sostanza, insieme a della cocaina (2 grammi) sarebbero state trovate proprio a casa di. Gli accertamenti dei carabinieri risalgono al 14 agosto scorso, ma sono trapelate solo in questi giorni, dopo il passo indietro di, che ha lasciato il suo ruolo per la Lega per "motivi familiari". Dietro, però, c'era questa indagini.è al fianco di Matteo Salvini dal 2013 e lo aveva seguito anche al ministero dell'Interno. Il ...

