"Quel...". Mbappè sostituito beccato così: insulto vergognoso a Neymar: il Psg sta per esplodere (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella polveriera del Psg ci si mette anche Kylian Mbappè. Mentre Gigio Donnarumma languisce in panchina e mugugna, la stella francese dei parigini non riesce a segnare e incolpa niente meno che Neymar, definendolo "clochard", "barbone". La vittoria per 2-0 contro il Montpellier in Ligue 1, così, passa in secondo piano. Tutto esplode quando Mbappè, a secco da 4 gare, viene sostituito da mister Pochettino a pochi minuti dal termine della gara. Entra Icardi, altro deluso (secondo i retroscena, sarebbe stato fatto fuori da Leo Messi, suo "nemico" storico dai tempi della Nazionale argentina). Tornato in panchina, secondo la ricostruzione del quotidiano Le Parisien , ha dato del clochard, all'altra stella della squadra, il brasiliano Neymar, colpevole di non passargli mai la palla. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella polveriera del Psg ci si mette anche Kylian. Mentre Gigio Donnarumma languisce in panchina e mugugna, la stella francese dei parigini non riesce a segnare e incolpa niente meno che, definendolo "clochard", "barbone". La vittoria per 2-0 contro il Montpellier in Ligue 1,, passa in secondo piano. Tutto esplode quando, a secco da 4 gare, vieneda mister Pochettino a pochi minuti dal termine della gara. Entra Icardi, altro deluso (secondo i retroscena, sarebbe stato fatto fuori da Leo Messi, suo "nemico" storico dai tempi della Nazionale argentina). Tornato in panchina, secondo la ricostruzione del quotidiano Le Parisien , ha dato del clochard, all'altra stella della squadra, il brasiliano, colpevole di non passargli mai la palla. ...

