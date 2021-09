“Quarta Repubblica”: tutte le anticipazioni della puntata di stasera (Di lunedì 27 settembre 2021) Il dibattito sulla certificazione verde, le assoluzioni in appello al processo sulla presunta trattativa Stato Mafia e il rincaro delle bollette per famiglie e imprese saranno alcuni dei principali temi che verranno affrontati stasera, lunedì 27 settembre, a “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, condotto da Nicola Porro, in onda su Retequattro, a partire dalle 21.25. Nel corso della puntata, spazio anche a un reportage dal Texas, il cui governatore ha vietato di imporre sia l’obbligo vaccinale sia il green pass, e un altro dalla Francia, dove si sta studiando come attenuare le limitazioni anti-Covid, attualmente già meno severe di quelle italiane. E ancora, un viaggio nei quartieri delle nostre città assediati da povertà e microcriminalità, la denuncia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Il dibattito sulla certificazione verde, le assoluzioni in appello al processo sulla presunta trattativa Stato Mafia e il rincaro delle bollette per famiglie e imprese saranno alcuni dei principali temi che verranno affrontati, lunedì 27 settembre, a “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, condotto da Nicola Porro, in onda su Retequattro, a partire dalle 21.25. Nel corso, spazio anche a un reportage dal Texas, il cui governatore ha vietato di imporre sia l’obbligo vaccinale sia il green pass, e un altro dalla Francia, dove si sta studiando come attenuare le limitazioni anti-Covid, attualmente già meno severe di quelle italiane. E ancora, un viaggio nei quartieri delle nostre città assediati da povertà e microcriminalità, la denuncia di ...

